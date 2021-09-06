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David Bowie, Alice in Chains и Lord Huron: самые красивые и грустные песни по мнению пользователей

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:22

Пользователь Reddit под ником u/information41 решил узнать, какие песни, по мнению людей, одновременно грустные и красивые. За 16 часов тред собрал почти 6000 комментариев.

Одна и та же песня ассоциируется у каждого человека с разыми жизненными этапами. Например, одних «What a Wonderful World» Луи Армстронга вдохновляет и заставляет радоваться жизни, а на других нагоняет тоску.

Мы собрали десять песен, которые набрали больше всего отзывов в треде. Среди них — Fleetwood Mac «Landslide», Lord Huron «The Night We Met», David Bowie «Space Oddity» и Coldplay «Fix You».

1. Louis Armstrong «What a Wonderful World»

«„What a Wonderful World“ — песня о красоте этого мира, но она заставляет меня плакать», — Questioning_Chicken.

«Я помню, как смотрел видео о войне и техногенных разрушениях за последние 80 лет, где играла эта песня… Она сильно ударила по мне», — LeeBMC.

2. Simon and Garfunkel «The Sound of Silence»

«Ее немного испортили мемы, но „The Sound of Silence“ от Simon and Garfunkel», — canupmurtits_plz.

«Моей бабушке очень нравилась эта песня, и мы включили трек в конце ее похорон. Это было совершенно сюрреалистично. Половина моего мозга была расстроенной… Стоять рядом с ее гробом, провожая песней, которую она любила, а другая половина моего мозга была забита мемами», — MelOdessey.

3. Kermit the Frog from «The Muppet Movie» «Rainbow Connection»

«Я знаю, это звучит глупо, но я сыграл ее, когда похоронил свою собаку. Теперь я не могу слушать эту песню без слез. Она грустная, прекрасная и обнадеживающая одновременно», — cinemascifi.

«Она играла на свадьбе моих приемных родителей. Это было так по-детски, но очень красиво, особенного когда ты забываешь, что это поет лягушка. Прошло уже 10 лет с того момента, как я видел их, поэтому „Rainbow Connection“ кажется мне еще более тоскливой, чем когда‑либо», — Buttercup23nz.

4. Fleetwood Mac «Landslide»

«Я помню, как однажды спел „Landslide“ в караоке и вывел всех из себя в баре. Это был один из лучших моментов в моей жизни», — russellamcleod.

«Я всегда плакала, когда она играла сразу после того, как отец семьи умер в фильме „Джек Фрост“. Это действительно отличный рождественский фильм, но я избегаю его, как чумы, потому что это очень грустный момент», — Massive-Risk.

5. Lord Huron «The Night We Met»

«„Ты все, что было в моей жизни, а теперь у меня ничего не осталось“ (строчка из песни. — Прим. ред.). Это душераздирающий, но вполне реальный взгляд на неудачные отношения», — jamesgrae.

«Эта песня испортила мне настроение. Спасибо сериалу „13 причин почему“. Я смотрел его в подавленном психическом состоянии, что вызвало у меня много слез», — stopeverythingpls.

6. David Bowie «Space Oddity»

«Песня идеально передает прекрасную экспансивную природу космоса и в то же время навевает ужас перед бесконечностью», — DarkLordJurasus.

«Одна из песен моих школьных лет, которая определенно вызывает чувства и восхищение талантом Боуи. Я думаю, что вскоре после ее выхода произошел инцидент с „Аполлоном-13“ (на борту корабля произошла серьезная авария, из‑за которой он не мог приземлиться на Луне, а жизнь членов экипажа оказалась под угрозой. — Прим. ред.), они были так близки к тому, чтобы потерять все, и „Space Oddity“ играла в моей голове, когда я наблюдал за тогдашним ограниченным освещением в СМИ», — mittens11111.

7. Pink Floyd «Wish You Were Here»

«История о том, как психически больной Сид Барретт (основатель группы, в 1968 году покинул коллектив и занялся сольной карьерой, композиция посвящена ему. — Прим. ред.) случайно зашел в студию, когда Pink Floyd записывали песню, только усиливает печаль от нее», — enthe0gen.

«Эта песня прекрасна, она одна из моих любимых, и у меня мурашки бегут по коже каждый раз, когда я ее слушаю», — sundstrom193.

8. Band of Horses «The Funeral»

«Эта часть „оооо-оооо-оооо-оооо“… Каждый раз мурашки по коже», — kuluka_man.

«У меня все сжимается в животе от этой песни», — downthegardenpathos.

9. Alice in Chains «Nutshell»

«Ощущается пустота, когда слушаешь эту замечательную песню», — tyler62403.

«Господи, одно осознание того, что ты слушаешь умирающего человека (вокалист группы Лейн Стэйли был зависим от героина и кокаина и умер из‑за передозировки. — Прим. ред.)», — TreeRol.

10. Coldplay «Fix You»

«Это какой‑то особый „вкус“ грусти. Это как когда я грущу и плачу, а кто‑то предлагает мне обняться, и этот жест и то, что он означает, просто открывают для меня двери. Это чувство, что меня любят и принимают», — Phtokhos.

«Однажды у меня была возможность побывать на их концерте, и когда они начали петь эту песню, я рыдала как маленький ребенок. Это было одно из самых сильных переживаний за долгое время», — all-you-need-is-love.

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