От постакадемического до авангарда: фестиваль современного искусства «Форма» пройдет 11–12 сентября

Денис Смагин представит экспериментальную сцену фестиваля и разнообразие артистов и направлений — от постакадемической музыки до авангардной электроники. Среди участников — лидеры Uraan, на счету которых номинация на Jager Music Awards и коллаборация с Mujuice, а также кросс-жанровый проект на стыке экспериментальной электроники и эмбиент-музыки Corell.

Независимый концертный промоутер Игорь Сухов соберет на фестивале представителей современной российской гитарной сцены. На «Форме» выступят рок-группы Jars, «ИБН», «На ножах», «Союз озверелых», психоделик-квартет Lucidvox, панк-группа из Петербурга «Лоно», Kick Chill из Брянска, Даша Онзероад из Москвы.

11 и 12 сентября в «Басманном дворе» пройдет фестиваль современного искусства «Форма». В программе — концерты экспериментальной музыки, инсталляции, арт-объекты, site-specific-театр и перформансы, рассказали « Афише Daily » организаторы ивента.

Московский мультихудожник и музыкант Саша Князев выступит с проектом «Хайлайтер», а команда «Всадники ЖКХ», основанная видными представителями столичной клубной сцены Сергеем Голиковым, Станиславом Кардоновым и Борисом Шкарповым, продемонстрирует блистательный постпанк строго по канонам «Гражданской обороны».

Отдельный блок фестиваля займут импровизационные коллективы. В их числе инди-джаз-квартет The RIG (Russian Improv Group), ансамбль новой музыки метамодерна Kymatic, проект «Шепот-опера», мастер импровизации на модульных синтезаторах Федор Веткалов и художник Олег Кулик, который выступит с перформансом, в котором люди будут менять себе лица.

Среди участников музыкальной программы — семейный дуэт Sintipon, исполняющий атмосферный электропоп с уклоном в краут-рок, и инструментальное трио «Дочь придет в гости», основатели которого играют интеллектуальный фанк-джаз-гараж.

«Дистанции, выстраиваемые временем, приводят нас к более вдумчивому осмыслению ценности взаимосвязей внутри и снаружи художественного процесса. Важным опытом здесь становится исследование границ. Наша задача — размыть границы до состояния естественного хаоса. Хаос не может существовать долго — он тут же начинает структурироваться», — заявил основатель и директор фестиваля Юрий Кассин.

Подробности фестиваля и билеты можно найти по ссылке.