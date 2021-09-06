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Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:24

Суд Минского района приговорил одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Оппозиционер Максим Знак получил 10 лет колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале Координационного совета оппозиции, куда они входили.

Их обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности страны, и создании экстремистского формирования и руководстве им.

Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак — усиленного.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публично огласили лишь резолютивную часть приговора. Фигуранты и их адвокаты находились под подпиской.

В начале сентября прошлого года Марию Колесникову похитили: ее затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении. После этого ее пытались насильно вывезти из Беларуси на Украину, однако на границе она порвала паспорт, не желая покидать страну. После этого женщину задержали.

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