«Стрелка» проведет «Ярмарку вакансий». Прямо там молодые архитекторы смогут найти работу

8 сентября во дворе института «Стрелка» пройдет карьерный день «Ярмарка вакансий». Молодым архитекторам предложат вакансии «Дом.рф», ЦОДД, КБ «Стрелка», «Брусника», «Студия Артемия Лебедева» и другие известные компании. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Кроме знакомства с потенциальными работодателями гости «Ярмарки вакансий» смогут:

— принять участие в блиц-собеседовании и получить обратную связь от представителей HR;

— сделать профессиональную фотографию для резюме;

— послушать истории успеха коллег-архитекторов и наладить связи в профессиональном сообществе.

В образовательной части программы посетителей ждут две лекции. «Как Центры компетенций меняют архитектурную практику» посвящена проблеме выстраивания диалога между архитекторами, городской администрацией и населением.

На второй выступят доктор теоретической физики и соучредитель City Interaction Lab Любовь Бауэер и дата-сайентист в лаборатории «Искусственный интеллект для городов» Арсений Плюснин. Они расскажут о роли искусственного интеллекта в городских проектах.

Вход бесплатный. Предварительная регистрация тут.