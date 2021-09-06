Умерла бывшая солистка Girls Aloud Сара Хардинг

Британская певица, модель и актриса Сара Хардинг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщила ее мама Мари в официальном инстаграм-аккаунте певицы.
Причиной смерти стал рак груди, с которым Хардинг долго боролась. О своем заболевании она публично рассказала в августе 2020-го, когда опухоль уже распространилась на другие органы и ткани. В марте 2021 года певица рассказала, что, по словам врачей, она «не доживет до следующего Рождества».
«Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку в прошлом году. Для Сары это было всем миром, и осознание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение. Я знаю, что она не хотела бы, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью: она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет вспомнить именно так», — написала Мари Хардман.
Хардинг стала популярной благодаря телевизионному шоу «Popstars: The Rivals» в 2002 году. Участницы проекта создали поп-группу Girls Aloud, в которой Сара стала солисткой. Всего группа выпустила пять альбомов, а в 2009 году распалась.
Girls Aloud стали очень успешны в Великобритании — два из пяти альбомов занимали первые строчки чартов, а 21 из 23 синглов попадали в топ-10.
Сара Хардинг за свою карьеру успела сняться в нескольких фильмах и поучаствовать в мюзикле. Мужской журнал FHM добавил ее в свой список британских красавиц High Street Honeys 2002 и продолжил публиковать в рейтингах позже.