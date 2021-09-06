«Я предлагаю нам всем покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы

По мнению священнослужителя, РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление».

Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов выложил на своем ютьюб-канале ролик с призывом к патриарху Кириллу. Он предложил всем религиозным организациям, представителям церкви и их близким опубликовать декларации о доходе и имуществе.

«Я предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе», — сказал Степанов. Благодаря этому, считает он, Церковь вернет доверие населения и решит проблему коррупции.

Степанов подчеркивает, что «очень любит» патриарха Кирилла и в юношестве смотрел его передачу «Слово пастыря».

На канале священника также есть видео, в котором он говорит о том, что ему нравится Моргенштерн. Он пригласил его в храм покреститься и исповедаться.