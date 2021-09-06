Полиция сорвала матч Бразилии и Аргентины. Игроков обвиняют в нарушении двухнедельного карантина

Полиция Сан-Паулу прервала матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины. Игроков гостевой команды обвиняют в нарушении санитарных норм, пишет Sports.ru.
Встреча проходила 5 сентября на стадионе «Арена Коринтианс». На седьмой минуте игры на поле вышли полицейские и сотрудники Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).
Правоохранители попытались задержать футболистов сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса, игравших на поле, а также Эмилиано Буэндию, сидевшего на скамейке запасных. Они представляют клубы Английской премьер-лиги.
Из‑за пандемии коронавируса, граждане, въезжающие в Бразилию из Великобритании, Индии и ЮАР, должны провести двухнедельный карантин. По данным бразильских властей, игроки сообщили о себе ложные сведения, чтобы избежать карантина.
Сборная Аргентины покинула поле в полном составе, матч не был доигран. Полиция опросила нарушителей санитарных норм и рекомендовала покинуть Бразилию. Вскоре футболисты улетели из страны.