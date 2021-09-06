Полиция сорвала матч Бразилии и Аргентины. Игроков обвиняют в нарушении двухнедельного карантина

Полиция Сан-Паулу прервала матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины. Игроков гостевой команды обвиняют в нарушении санитарных норм, пишет Sports.ru. Встреча проходила 5 сентября на стадионе «Арена Коринтианс». На седьмой минуте игры на поле вышли полицейские и сотрудники Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

WILD SCENES IN BRAZIL V ARGENTINA.



Officials appear to have walked on to the pitch to try and detain four Argentina players accused of lying about having been in England within the last 14 days upon entering Brazil 😳 pic.twitter.com/lrPS5B7mcb — Goal (@goal) September 5, 2021 «Судя по всему, официальные лица вышли на поле, чтобы попытаться задержать четырех аргентинских игроков, обвиненных во лжи о том, что они провели 14-дневный карантин по въезда в Бразилию из Англии»

Правоохранители попытались задержать футболистов сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса, игравших на поле, а также Эмилиано Буэндию, сидевшего на скамейке запасных. Они представляют клубы Английской премьер-лиги. Из‑за пандемии коронавируса, граждане, въезжающие в Бразилию из Великобритании, Индии и ЮАР, должны провести двухнедельный карантин. По данным бразильских властей, игроки сообщили о себе ложные сведения, чтобы избежать карантина. Сборная Аргентины покинула поле в полном составе, матч не был доигран. Полиция опросила нарушителей санитарных норм и рекомендовала покинуть Бразилию. Вскоре футболисты улетели из страны.