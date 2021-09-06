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Джеймс Ван показал новый костюм Аквамена

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:30

Актер Джейсон Момоа показал в инстаграме новый костюм Аквамена. Режиссер сиквела Джеймс Ван объяснил, что костюм будет выглядеть немного иначе, чем в комиксах, но очень похоже.

Момоа опубликовал две фотографии. На первой фотографии — классический костюм супергероя, а на второй — новый стелс-костюм. Ван рассказал, что он и сценарист Дэвид Лесли Джонсон вдохновлялись синей броней Аквамена из комикса 1980-х.

По словам постановщика, это «атлантическая технология, основанная на способностях маскировки головоногих», которую Аквамен будет использовать как костюм-невидимку.

Выход второй части «Аквамена» с Джейсоном Момоа запланирован на 16 декабря 2022 года.

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