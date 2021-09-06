Джеймс Ван показал новый костюм Аквамена

Актер Джейсон Момоа показал в инстаграме новый костюм Аквамена. Режиссер сиквела Джеймс Ван объяснил, что костюм будет выглядеть немного иначе, чем в комиксах, но очень похоже.

Момоа опубликовал две фотографии. На первой фотографии — классический костюм супергероя, а на второй — новый стелс-костюм. Ван рассказал, что он и сценарист Дэвид Лесли Джонсон вдохновлялись синей броней Аквамена из комикса 1980-х.