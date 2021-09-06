СМИ: военные Гвинеи свергли президента, обнулившего сроки. Минобороны это отрицает

В Гвинее группа военных объявила о том, что захватила власть в результате переворота. Действующий президент Альфа Конде арестован, сообщает «Би-би-си».

Возле президентского дворца в столице Гвинеи Конакри несколько часов шла перестрелка. Затем военные перекрыли единственный мост, по которому можно добраться из района Калум, находящемуся на полуострове, до остального города.

Вслед за этим солдаты выступили с рядом заявлений по национальному телевидению. Лидер группы Мамади Думбуя объявил о приостановке действия конституции, а также о роспуске парламента и правительства. Он распорядился закрыть внешние границы.

Думбуя намерен создать Национальный комитет по сплочению и развитию. Цель — объединить всех граждан для решения стоящих перед страной проблем. Необходимость свержения властей лидер захватчиков объяснил коррупцией в правящих кругах и бедностью подавляющей части населения.

Военные показали ролик, в котором 83-летний глава государства сидит в окружении мятежников. Видео пока не проверено на подлинность.