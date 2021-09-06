СМИ: военные Гвинеи свергли президента, обнулившего сроки. Минобороны это отрицает

В Гвинее группа военных объявила о том, что захватила власть в результате переворота. Действующий президент Альфа Конде арестован, сообщает «Би-би-си».
Возле президентского дворца в столице Гвинеи Конакри несколько часов шла перестрелка. Затем военные перекрыли единственный мост, по которому можно добраться из района Калум, находящемуся на полуострове, до остального города.
Вслед за этим солдаты выступили с рядом заявлений по национальному телевидению. Лидер группы Мамади Думбуя объявил о приостановке действия конституции, а также о роспуске парламента и правительства. Он распорядился закрыть внешние границы.
Думбуя намерен создать Национальный комитет по сплочению и развитию. Цель — объединить всех граждан для решения стоящих перед страной проблем. Необходимость свержения властей лидер захватчиков объяснил коррупцией в правящих кругах и бедностью подавляющей части населения.
Военные показали ролик, в котором 83-летний глава государства сидит в окружении мятежников. Видео пока не проверено на подлинность.
Министерство обороны страны заявило, что попытка государственного переворота была сорвана президентской охраной. Сам Конде до сих пор не появился на публике. Где находится президент ведомство не уточняет.
Генсек ООН Антониу Гутерриш и Африканский союз негативно высказались о перевороте. Они потребовали немедленного освобождения президента Гвинеи.
Альфа Конде пришел к власти в 2010 году, а спустя пять лет его переизбрали на второй срок, по окончанию которого он должен был покинуть пост. В 2019 году президент заявил, что проведет конституционный референдум, чтобы обнулить сроки — с этого года в стране идут протесты.
22 марта 2020 года в Гвинее прошел референдум по внесению правок в конституцию. В результате столкновений между демонстрантами и полицией в этот день погибли 10 человек. По итогам выборов, «за» проголосовали 91,59% избирателей.
Сразу после объявления результатов, протесты вспыхнули с новой силой. Сторонники оппозиции выходили на улицы, поджигали машины и строили баррикады. В октябре 2020-го Конде переизбрался на новый срок, набрав 59% голосов. Протестующие обвиняют власти в масштабных фальсификациях