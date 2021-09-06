Москвичам не продлевают сертификаты о вакцинации после повторной прививки от COVID-19

Жителям Москвы не обновляют цифровой сертификат о вакцинации после повторной прививки против коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказала неназванная сотрудница ИТ-компании.

По словам собеседницы, после ревакцинации ей не продлили срок действия сертификата. Этого удалось добиться только спустя три недели и после нескольких обращений. Девушка отметила, что коллеги из Петербурга с такой проблемой не столкнулись. Журналисты нашли на форумах еще несколько похожих жалоб.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы сообщили, что «при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается», но эти условия могут пересмотреть.

В департаменте информационных технологий Москвы сказали, что QR-код вакцинированных граждан действует год, поэтому трудностей не может возникнуть даже у тех, кто привился одними из первых.

Ряд компаний стимулируют работников вакцинироваться, выдавая им премии или дополнительные дни отпуска. Некоторые работодатели отправляют на пятидневный карантин людей с сертификатом о вакцинации, без него — 14 дней. Въезд в некоторые страны возможен только с сертификатом, срок которого не превысил полгода.

Повторная вакцинация в Москве началась 1 июля. Врачи порекомендовали делать прививку раз в полгода.