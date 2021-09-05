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Массовая драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух человек. В сети сообщают о бунте

Виктория Шанина
Сегодня в 20:48

В исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае два заключенных погибли в ходе массовой драки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, еще четыре человека пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, одного заключенного прооперировали.

По факту вмешательства сотрудников колонии в конфликт идет проверка. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК (убийство двух лиц) и по ч.3 статьи 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Представители УФСИН сообщили, что сейчас ИК-14 работает в штатном режиме.

Правозащитная организация Gulagu.net сообщила, что заключенные подняли бунт, туда пришлось вводить спецназ УФСИН. Сообщается, что между так называемыми «красными» и «черными» произошел конфликт, в ходе которого убили криминального авторитета, из‑за чего и началась стачка.

«Информацию подтвердил один из сотрудников УФСИН, личный состав учреждений перевели на усиленный режим несения службы, в кулуарах признают утрату контроля за оперативной обстановкой в ряде учреждений», — пишет Gulagu.net.

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