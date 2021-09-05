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«Талибан»* запретил своим боевикам стрелять в воздух. Ранее из‑за этого погибло 70 человек за день

Виктория Шанина
Сегодня в 20:11

«Талибан»* издал запрет на стрельбу в воздух на территории всего Афганистана. Об этом в своем твиттере написал представитель движения Забихулла Муджахид.

Соответствующий документ вручили всем полевым командирам, отметив, что стрельба «приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения». Они обязаны принимать «немедленные и решительные меры» против тех, кто продолжит стрелять в воздух.

3 сентября руководство «Талибана» объявило о взятии Панджшерской долины — последнего неподконтрольного им региона Афганистана (позже сопротивление опровергло эту информацию), после этого в Кабуле началась стрельба в воздух. По одной из версий, таким образом талибы отмечали победу. Корреспондент Би-би-си сказал, что причина стрельбы не ясна — возможно, она связана с прибытием в город лидеров «Талибана».

От случайных пуль, по информации KP, погибли более 70 человек. Тогда талибы пообещали изымать оружие у боевиков, которые стреляют в воздух, а самих их — наказывать.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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