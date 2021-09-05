Вице-губернатор Петербурга: задержания на фестивале «День Д» связаны с коронавирусными ограничениями

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал в своем телеграм-канале задержание организатора фестиваля «День Д» Анастасии Принцевой. По его словам, это связано с коронавирусными ограничениями, которые действуют в городе.

Пиотровский напомнил, что из‑за распространения COVID-19 в Петербурге запрещены несогласованные мероприятия численностью свыше 75 человек. Организаторы обязаны отправлять соответствующую заявку в Комитет по культуре.

«С задержанной ранее в сквере на Загородном Анастасией Принцевой все в порядке, она покинула отделение полиции», — написал вице-губернатор.

4 сентября в Петербурге прошло торжественное открытие памятника собаке Довлатова, после которого на мероприятие приехали 10 человек в форме и потребовали от собравшихся разойтись, так как «массовое мероприятие не согласовано».

Организатора фестиваля Анастасию Принцеву, координатора проекта и одного участника увезли в отделение. Позже задержанных отпустили, предварительно составив на них протоколы.

По информации «Новой газеты», все ивенты в рамках фестиваля «День Д» были согласованы администрацией Петербурга. «Фонтанка» пишет, что согласована была только церемония открытия памятника.