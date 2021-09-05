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В австралийском зоопарке птица по имени Эхо научилась имитировать плач ребенка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:44

Лирохвост по имени Эхо в зоопарке Сиднея научился имитировать громкий детский плач. Видео поделились в твиттере сотрудники зоопарка «Таронга».

Лирохвосты славятся своей способностью имитировать самые разные звуки — от автомобильных гудков до рева бензопилы. Семилетний самец Эхо тоже на такое способен, но в этот раз приобрел навык воспроизводить оглушительный плач ребенка.

Заведующая отделением птиц зоопарка Линн Голебовски рассказала The Guardian, что первая попытка Эха повторить эмоции очень расстроенного ребенка были еще год назад. Однако она не понимает, как птице удается кричать так правдоподобно, ведь в зоопарке уже давно не было посетителей.

Очевидно, он работал над навыком во время изоляции. Но меня другое беспокоит: я думала, что зоопарк — отличное место для семейного отдыха!», — пошутила Голебовски.

Эхо умеет имитировать звуки еще двух вещей дрели — дрели и пожарной сигнализации зоопарка.

Специалисты отмечают, что у диких лирохвостов широкий репертуар звуков, но человеческие — крайне редкие.

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