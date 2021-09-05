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Вице-президент РАН: ряд российских вузов попали в рейтинг Times Higher Education из‑за «накрутки»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:09

Попадание нескольких российских вузов на высокие позиции в рейтинге лучших университетов мира по версии Times Higher Education объясняется «накручиванием» цитирований публикуемых в них статей. Об этом в фейсбуке заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Хохлова удивили столько высокие строчки в показателе цитируемости. В пример он привел Донской государственный технический университет (ДГТУ), которые оценили на уровне Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона.

Эксперты THE рассматривали оригинальные и обзорные статьи, доклады на конференциях, монографии и главы из книг, опубликованные аффилированными с университетом авторами за период с 2016 по 2020 и цитируемые в период с 2016 по 2021 годы.

При оценивании THE опирались на базу данных Scopus, однако не менее 27% всех зачетных публикаций ДГТУ сделал в «мусорных» изданиях, которые эту базу «покинули», отмечает Хохлов. 33 статьи университета публиковались в журнале International Journal of Economics and Financial Issues, 32 публикации в Journal of Applied Business and Economic Research, 22 — в European Research Studies Journal и других изданиях с низким авторитетом. Все они больше не индексируются в Scopus.

«Что касается рейтинга THE, то в мою бытность проректором МГУ я с ними часто встречался и указывал, что число ссылок в расчете на статью — не очень удачный показатель, поскольку он легко „накручивается“, особенно в „хищных“ журналах. И вот теперь использование этого показателя привело к очевидному конфузу», — написал Хохлов.

Хохлов назвал ДГТУ «крепким» вузом с хорошими традициями и сильным преподавательским составом. Однако в нем, считает он, есть «часть сотрудников, которые используют в своей деятельности недобросовестные практики». Академик попросил Минобрнауки обратить внимание на ситуацию.

Хохлов поделился постом в телеграм-канале «Русский research», в котором приводятся вместе показатели цитируемости и качество статей в рейтинге Times Higher Education. В случае ДГТУ самый высокий показатель цитируемости, но низкое качество исследований — около 10 баллов из 100. Похожая ситуация с петербургским Горным и Политехническим университетами, РЭУ, МГСУ и ВолГТУ.

В начале сентября журнал Times Higher Education опубликовал список лучших университетов мира, куда вошли 60 российских вузов. На самой верхней строчке из всех университетов России оказался МГУ, заняв 158-е место.

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