Конкурс «Арт-светофоры» объявил победителей. Они разрисуют светофорные шкафы в Москве

Организаторы конкурса «Арт-светофоры» назвали художников, которые разрисуют серые светофорные шкафы в Москве. Победителей выбирали москвичи с помощью голосования в соцсетях, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Конкурс стартовал 5 августа. Художники прислали эскизы того, как они видят оформление светофорного шкафа — серой тумбы рядом с пешеходными переходами, а затем жители Москвы выбрали лучшие работы.

В числе лучших работ оказались будки, замаскированные под холодильник или дома, разрисованные котами и разноцветными геометрическими фигурами. Есть и арт-объекты с высказываниями об экологии, камерах по всей Москве и целеустремленности.