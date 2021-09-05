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Конкурс «Арт-светофоры» объявил победителей. Они разрисуют светофорные шкафы в Москве

Виктория Шанина
Сегодня в 13:37

Организаторы конкурса «Арт-светофоры» назвали художников, которые разрисуют серые светофорные шкафы в Москве. Победителей выбирали москвичи с помощью голосования в соцсетях, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Конкурс стартовал 5 августа. Художники прислали эскизы того, как они видят оформление светофорного шкафа — серой тумбы рядом с пешеходными переходами, а затем жители Москвы выбрали лучшие работы.

В числе лучших работ оказались будки, замаскированные под холодильник или дома, разрисованные котами и разноцветными геометрическими фигурами. Есть и арт-объекты с высказываниями об экологии, камерах по всей Москве и целеустремленности.

© Дептранс Москвы
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© Дептранс Москвы
2 из 2

Победители получили возможность воплотить свои задумки в жизнь — они приступят к работе уже в сентябре. Преимущество светофоров в том, что на их разрисовку не нужно согласование от города, как это бывает с рисунками на фасадах домов.

В прошлом году организаторы конкруса «Арт-светофоры» выбрали 30 победителей. Всего заявлено было около ста эскизов.

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