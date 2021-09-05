Задержанных участников фестиваля «День Д» отпустили из отдела полиции. На них составили протоколы

Задержанных участников фестиваля «День Д», посвященного Сергею Довлатову, отпустили из отделения полиции. Об этом сообщает телеграм-канал «ОВД-Инфо».

Правоохранители составили на них протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания людей в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка.

4 сентября в Петербурге прошло торжественное открытие памятника собаке Довлатова, после которого на мероприятие приехали 10 человек в форме и потребовали от собравшихся разойтись, так как «массовое мероприятие не согласовано».

Организатора фестиваля Анастасию Принцеву, координатора проекта и одного участника увезли в отделение. В сквере должны были состояться джазовое и поэтическое выступления, но их пришлось отменить

По информации «Новой газеты», все ивенты в рамках фестиваля «День Д» были согласованы администрацией Петербурга. «Фонтанка» пишет, что согласована была только церемония открытия памятника.