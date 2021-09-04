Ник Кассаветис снимет драму о шизофрении «От кутюр». Продюсером выступит Шон Гловер

Режиссер Ник Кассаветис («Дневник памяти», «Альфа Дог») и сценарист Шон Гловер («День матери», «Дорогой диктатор») разработают фильм «От кутюр». Об этом пишет Deadline.

Картина расскажет о культовом модельере и его дочери, которая страдает от шизофрении. Гловер отметил, что «От кутюр» станет «искренним взглядом на то, что значит жить с психическим заболеванием», и покажет какую боль оно причиняет близким.

«В течение некоторого времени разговаривали с психиатрами, психологами и группами защиты психического здоровья о том, как мы можем озвучить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются люди с нарушением психического здоровья. Мы решили снять фильм, который искренне взглянет на то, что значит жить с психическим заболеванием, и я очень рад, что Ник возглавляет корабль, воплощающий эту историю в жизнь», — заявил Шон Гловер.

Помимо сценария, Гловер займется продюсированием картины вместе с Мэри Алоэ. Актерский состав и премьера картины будут объявлены позже.

9 сентября выйдет фильм «Узники страны призраков» с участием Ника Кассаветиса. Помимо него в картине играют Николас Кейдж, Билл Мозли и София Бутелла.

Самыми успешными проектами в режиссерской карьере Кассаветиса стали ленты «Дневник памяти» 2004 года и «Другая женщина» и 2014-го. Картины собрали 117 и 196 млн долларов в прокате соответственно.