Саиданвару Сулаймонову из предвыборного штаба Андрея Пивоварова запретили въезд в Россию

Гражданин Таджикистана Саиданвар Сулаймонов, работавший в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, сообщил в своем твиттере, что ему закрыли въезд в Россию. По его словам, запрет на пересечение границы будет действовать предположительно 40 лет.
«Недавно МВД передали хозяину квартиры, который регистрирует, информацию о том, что у меня запрет на въезд. И после того как я увидел/узнал про это, у меня есть три дня для того чтоб я покинул РФ самостоятельно, иначе было бы выдворение в Таджикистан», — написал Сулаймонов.
Активист отметил, что ему опасно возвращаться в Таджикистан «из‑за критики ислама и действующей власти». Ему пришлось уехать в «безопасную страну», на выезде работники погранслужбы отвели его в отдельное помещение и «спрашивали всякие каверзные вопросы», рядом стояли люди с автоматами.
Саиданвар Сулаймонов много лет прожил в Москве. Там у него остались жена, друзья и родственники.
Ранее Сулаймонов работал санитаром в ковидном госпитале, который расположился в ледовом дворце «Крылатское» в Москве. В феврале он опубликовал фотографию с фонариком в рамках акции в поддержку Алексея Навального, за что был уволен.