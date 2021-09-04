Саиданвару Сулаймонову из предвыборного штаба Андрея Пивоварова запретили въезд в Россию

Гражданин Таджикистана Саиданвар Сулаймонов, работавший в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, сообщил в своем твиттере, что ему закрыли въезд в Россию. По его словам, запрет на пересечение границы будет действовать предположительно 40 лет.

«Недавно МВД передали хозяину квартиры, который регистрирует, информацию о том, что у меня запрет на въезд. И после того как я увидел/узнал про это, у меня есть три дня для того чтоб я покинул РФ самостоятельно, иначе было бы выдворение в Таджикистан», — написал Сулаймонов.