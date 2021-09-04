В Петербурге задержали организатора фестиваля «День Д» за «проведение несогласованной акции»

В Петербурге полиция задержала Анастасию Принцеву — организатора фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову. Ее обвиняют в «проведении несанкционированной акции», пишет «Новая газета».

Помимо Принцевой в 28-й отдел полиции увезли координатора проекта и участника мероприятия.

Правоохранительные органы появились спустя полчаса после возведения памятника собаке Довлатова — фокстерьеру Глаше. В сквере должны были состояться джазовое и поэтическое выступления, но 10 человек в форме потребовали от собравшихся разойтись, так как «массовое мероприятие не согласовано».

По информации «Новой газеты», все ивенты в рамках фестиваля «День Д» были согласованы администрацией Петербурга. Местное СМИ «Фонтанка» со ссылкой на «посвященных в организационные вопросы» пишет, что согласована была только церемония открытия памятника.

Пресс-служба МО «Владимирский округ» сообщила «Новой газете», что памятник Глаше временный. Он не прошел всех согласований в администрации и может быть демонтирован в любой момент.

Фестиваль проходил в честь 80-летнего юбилея со дня рождения Сергея Довлатова. Фокстерьер Глаша много лет жила в семье Довлатовых, эмигрировала с ними в США и появлялась в рассказах писателя.