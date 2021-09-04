Анастасия Татулова призвала судить активистов «Мужского государства» за травлю «Тануки»

Омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова направила обращения властям судить участников «Мужского государства» за оскорбительные комментарии и DDoS-атаки на сайт сети ресторанов «Тануки». Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Татулова отправила запросы в прокуратуру, Следственный комитет и Роскомнадзор. Она сравнила действия активистов с нацизмом и «потребительским» террором.

«Если мы это не остановим, дальше будет хуже и хуже. Действительно, это уже крайняя стадия даже не потребительского терроризма, а кучки людей, которая поняла, что угрозами такими, шантажом, реальным экстремизмом можно заставить „ВкусВилл“ снять то, что они разместили, теперь они пытаются то же самое сделать с „Тануки“», — сказала Анастасия Татулова.

29 августа основатель телеграм-канала «Мужское государство» Владислав Поздняков призвал своих сторонников атаковать «Тануки» из‑за рекламы с темнокожим мужчиной. Он назвал пост в инстаграме ресторана «пропагандой мультикультуризма» и пригрозил «парализовать» работу сети. Активисты начали делать заказы в «Тануки» и отказываться от них, устраивать DDoS-атаки и писать оскорбительные комментарии.

В ответ на угрозы «Тануки» запустили тэг #ямытануки и призвали пользователей соцсетей «достучаться» до основателя Telegram Павла Дурова с просьбой заблокировать канал Позднякова. Юзеры начали противостоять последователям праворадикального и женоненавистнического «Мужского государства» — пишут посты в поддержку ресторана, заказывают суши, поднимают рейтинг ресторана и призывают правоохранителей обратить внимание на дело.