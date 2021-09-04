Талибы объявили о захвате провинции Панджшер — последнего неподконтрольного им региона Афганистана. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех и другие представители сопротивления это отрицают.

«Шаману» Джейкобу Чансли грозит до 20 лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия. Он прославился во время январских событий в Вашингтоне благодаря шапке с рогами.

В Екатеринбурге снесли арт-объект «Центр управления пометом», посвященный коррупции в Роскосмосе. Полмесяца назад художник перекрасил голубятню в синий цвет и написал «Не надо мешать ворковать», зачеркнув букву К.

Неизвестные взломали аккаунт главреда издания Baza Никиты Могутина в WhatsApp. По его словам, важной информации там не было — только картинки «с поздравлениями на День собак и именины бабы Нюты».

Крупнейшие российские банки столкнулись с кибератакой, которая привела к проблемам с проведением платежей и обслуживанием карт. Хакеры орудуют с 9 августа, самая мощная атака составила 100 гигабит в секунду.

Apple отложила планы по внедрению технологии сканирования iPhone, которая позволит выявлять жестокое обращение с детьми. Дополнительное время необходимо, чтобы внести изменения в технологию.

Участники российского фан-сообщества Gaga Daily создали видеоарт для нового альбома Леди Гаги. Певица назвала их невероятно талантливыми и лайкнула посты с роликами в инстаграме.

Netflix выпустил трейлер документального фильма «Мои герои были ковбоями» о голливудском дрессировщике лошадей Робине Уилтшире. Картина расскажет, как он вдохновился американскими фильмами и уехал из Австралии, чтобы тренировать животных для участия в рекламных и киносъемках.

Marvel включила китайского супергероя Шан-Чи в команду Мстителей. Мастер боевых искусств стал первым азиатским супергероем в касте персонажей.

Звезда «Ходячих мертвецов» Эндрю Линкольн присоединился к актерскому составу «Кунсткамеры». Это новый хоррор-сериал от режиссера Гильермо дель Торо.

Deadline опубликовал первые кадры триллера «Капитан Волконогов бежал». Картину про советского правоохранителя, объявленного преступником, покажут в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.