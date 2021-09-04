В Екатеринбурге снесли арт-объект «Центр управления пометом». Он был посвящен коррупции в Роскосмосе

«Центр управления пометом» — это голубятня, перекрашенная в синий цвет. На ней нарисован логотип Роскосмоса , и две надписи: соответствующая названию и «не надо мешать ворковать» с зачеркнутой буквой «к».

Арт-объект «Центр управления пометом» художника Loketski в Екатеринбурге полностью уничтожили. Об этом сообщается в телеграм-канале фестиваля стрит-арта «Карт-бланш».

Loketski создал арт-объект 25 августа специально к фестивалю «Карт-бланш». Он разрисовал голубятню, расположенную по адресу улица Гурзуфская, 34.

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«В ответ на успехи Илона Маска и китайской космической программы, „Роскосмос“ открыл новейший супер-современный ЦУП. Объект построен на сдачу от покупки элитной квартиры для птенца главы госкорпорации», — написал автор.

По информации издания «Подъем» работу закрасили спустя сутки после создания. Художник рассказал, что сначала весь текст закрасили черной краской, а позже голубятню полностью перекрасили.

Loketski уверен, что «дело не обошлось без рассерженных чиновников». Администрация города сообщила, что не имеет к этому отношения.