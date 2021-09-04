«Коммерсант» рассказал о серии мощных кибератак на российские банки

Вечером 2 сентября была проведена новая мощная DDoS-атака на крупнейшие российские банки. Кредитные организации не пострадали, но их интернет-провайдер Orange Business Services испытал серьезные трудности, в результате некоторые финансовые сервисы стали работать со сбоями. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам собеседников издания, из‑за атаки у ряда крупных банков были проблемы с проведением платежей и обслуживанием карт. В ВТБ, Сбербанке и Альфа-банке подтвердили факт атаки, но сказали, что их системы продолжают работать в штатном режиме.

Представитель Orange Business Services Ольга Баранова отметила, что кибератаки на российский финансовый сектор продолжаются с 9 августа, и их число сопоставимо с августом прошлого года. Самая мощная атака составила 100 гигабит в секунду, добавила она.

В марте Центробанк сообщал о значительном снижении кибератак на банки. По данным регулятора, в 2020 году участники рынка сообщали о 968 таких инцидентах против 1,7 тыс. годом ранее.