Количество пользовательских запросов со стороны властей выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда IT-гигант получил 15 376 подобных обращений, из которых 12,9 тыс. удовлетворил.

За январь–июнь 2021 года силовики 19 650 раз запрашивали у «Яндекса» данные пользователей, почти 15,5 тыс. запросов были удовлетворены. Об этом говорится в отчете компании.

В компании подчеркивают, что рассматривают лишь запросы, которые поступили по официальным каналам и соответствуют всем требованиям. Если условия не соблюдаются, их отклоняют.

«Яндекс» публикует информацию о передаче данных силовикам с 2019 года. Сведения у компании запрашивают МВД, Следственный комитет, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы.

В марте 2020 года стало известно, что полицейские, подбросившие наркотики журналисту «Медузы»* Ивану Голунову, узнали его адрес через запрос в «Яндекс.Такси». В компании тогда заявили, что запрос был оформлен по всем правилам, Голунов говорил, что полицейский отправил его с личной почты на Mail.ru.

*«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.