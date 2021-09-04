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Эндрю Линкольн снимется в новом хорроре Гильермо дель Торо «Кунсткамера»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:21

Звезда «Ходячих мертвецов» Эндрю Линкольн присоединился к актерскому составу «Кунсткамера». Это новая хоррор-антология от режиссера Гильермо дель Торо для Netflix, сообщает Movieweb.

Сериал будет состоять из восьми отдельных историй, две из которых — авторства самого дель Торо. Режиссер описывает антологию как «собрание беспрецедентных и определяющих жанр историй, призванных бросить вызов нашим традиционным представлениям об ужасах».

«От мрачных до волшебных, от готических до гротескных или классически жутких — эти восемь одинаково сложных и зловещих историй»

Помимо Линкольна в шоу появятся Бен Барнс («Дориан Грей», «Каратель»), Криспин Гловер («Американские боги») и Питер Веллер («Робокоп»). Среди других режиссеров — Винченцо Натали и Панос Косматос. Премьера «Кунсткамеры» запланирована на 2022 год.

Эндрю Линкольн снялся более чем в 40 картинах, но наибольшую популярность ему принесла роль шерифа Рика Граймса в «Ходячих мертвецах». По сюжету Граймс — лидер группы выживших.

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