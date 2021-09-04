Главред Baza Никита Могутин заявил о взломе его аккаунта в WhatsApp

Главред отметил, что точно не знает, кому могла пригодиться его страница. Однако он выразил предположение.

«Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе — с удачным вводом этого кода», — написал Могутин.

Хакеры взломали аккаунт главного редактора издания Baza Никиты Могутина в WhatsApp. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.

Кто — не знаю, но догадываюсь, это понятно. Зачем — тоже примерно понятно. Мне вот любопытно: люди уже больше года ищут у нас признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с «беглыми олигархами», но так ничего и не находят. Но они продолжают рыть, упорно, изо всех сил

По словам журналиста, он не часто пользуется мессенджером, поэтому неизвестные не получили важной информации — только картинки «с поздравлениями на „День собак“ и именины бабы Нюты».

Могутин уверен, что устанавливал двухфакторную верификацию в WhatsApp, но она оказалась отключена. Возможности закрывать сессии и смотреть историю входов на других устройствах он не обнаружил.

23 мая Никиту Могутина задержали без объяснения причин. Позже выяснилось, что его обвиняют в участии в несогласованной акции 21 апреля. На митинге Могутин присутствовал в качестве сотрудника СМИ.

В августе его признали виновным в «участии в несанкционированном мероприятии». Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей.