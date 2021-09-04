Главред Baza Никита Могутин заявил о взломе его аккаунта в WhatsApp

Хакеры взломали аккаунт главного редактора издания Baza Никиты Могутина в WhatsApp. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.
«Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе — с удачным вводом этого кода», — написал Могутин.
Главред отметил, что точно не знает, кому могла пригодиться его страница. Однако он выразил предположение.
По словам журналиста, он не часто пользуется мессенджером, поэтому неизвестные не получили важной информации — только картинки «с поздравлениями на „День собак“ и именины бабы Нюты».
Могутин уверен, что устанавливал двухфакторную верификацию в WhatsApp, но она оказалась отключена. Возможности закрывать сессии и смотреть историю входов на других устройствах он не обнаружил.
23 мая Никиту Могутина задержали без объяснения причин. Позже выяснилось, что его обвиняют в участии в несогласованной акции 21 апреля. На митинге Могутин присутствовал в качестве сотрудника СМИ.
В августе его признали виновным в «участии в несанкционированном мероприятии». Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей.