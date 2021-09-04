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В России мигрантов обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

Семён Гудошников
Сегодня в 11:14

С 29 декабря всем мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию на более чем 90 дней, необходимо будет проходить дактилоскопию и фотографирование. Данные запишут на пластиковую карту с чипом, которую им будут выдавать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ министерства.

Пластиковые карты с электронным носителем будут делать при наличии технической возможности. В других случаях документ будут оформлять без него.

Сама карта будет размерами 5,6 на 53,98 миллиметров. На ее лицевой стороне разместят цветную или черно-белую фотографию и ФИО иностранца, пол, дату рождения и номер документа. На обратной — гражданство владельца, данные о документе, удостоверяющим его личность, и чип.

В прошлом году, по данным МВД, количество мигрантов в России снизилось почти вдвое — до 6,3 млн человек. При этом ранее в стране находились в среднем от 9 до 11 млн мигрантов. Около 1 млн приезжих имеют в России вид на жительство или разрешение на временное проживание.

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