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Apple отложила внедрение технологии сканирования iPhone на предмет материалов с насилием над детьми 9:50
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Apple отложила внедрение технологии сканирования iPhone на предмет материалов с насилием над детьми

Семён Гудошников
Сегодня в 9:50

Apple отложила планы по внедрению технологии сканирования iPhone, которую хотят применять для поиска материалов с насилием над детьми у пользователей в США. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на заявление компании.

По словам Apple, она прислушалась к отрицательным отзывам клиентов, правозащитников и исследователей. Отказываться от технологии производитель не намерен, но выделит дополнительное время, чтобы внести в нее изменения. Какие именно, не уточняется.

Компания анонсировала внедрение технологии сканирования в начале августа. Локальные медиатеки владельцев iPhone в США планируется проверять на предмет материалов с жестоким обращением с детьми.

Для этого фотографии будут сверять с 200 тыс. изображений Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей США и других организаций. Если найдутся совпадения в нескольких фото, а не только в одном, то модератор сообщит о человеке в правоохранительные органы. Технологию хотели внедрить до конца 2021 года.

Сторонники конфиденциальности опасаются, что технологию смогут использовать авторитарные правительства для слежки за гражданами. Фонд Electronic Frontiers Foundation, один из критиков технологии, собрал 25 тыс. подписей клиентов под петицией против ее внедрения.

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