Талибы заявили о взятии под контроль провинции Панджшер. В сопротивлении это отрицают

Вечером 3 сентября представители радикального движения «Талибан»* заявили о захвате провинции Панджшер — последнего неподконтрольного им региона Афганистана. Об этом передают источники Reuters и корреспондент турецкого издания Yeni Safak с места событий. «Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Возмутители спокойствия были побеждены, и теперь Панджшер находится под нашим контролем», — цитирует Reuters слова одного из лидеров талибов. После сообщений о взятии Панджшерской долины в Кабуле началась стрельба в воздух. По одной из версий, таким образом талибы отмечали победу. Корреспондент Би-би-си сказал, что причина стрельбы не ясна — возможно, она связана с прибытием в город лидеров «Талибана».

Источник РИА «Новости» сказал, что в результате стрельбы в воздух погибли четыре человека, еще семь — пострадали. «Талибан» пообещал, что впредь будет наказывать боевиков, стреляющих в воздух, и изымать у них оружие. Тем временем бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех и другие представители сопротивления в Панджшере отрицают захват региона. «Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать», — утверждает близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции. Салех записал видеообращение, в котором назвал безосновательной информацию о своем бегстве. «Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации, мы находимся под постоянным давлением талибов», — заявил он, отметив, что потери были как у сопротивления, так и у «Талибана». «Но мы не сдадимся», — закончил он.