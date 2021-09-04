Талибы заявили о взятии под контроль провинции Панджшер. В сопротивлении это отрицают

Вечером 3 сентября представители радикального движения «Талибан»* заявили о захвате провинции Панджшер — последнего неподконтрольного им региона Афганистана. Об этом передают источники Reuters и корреспондент турецкого издания Yeni Safak с места событий.
«Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Возмутители спокойствия были побеждены, и теперь Панджшер находится под нашим контролем», — цитирует Reuters слова одного из лидеров талибов.
После сообщений о взятии Панджшерской долины в Кабуле началась стрельба в воздух. По одной из версий, таким образом талибы отмечали победу. Корреспондент Би-би-си сказал, что причина стрельбы не ясна — возможно, она связана с прибытием в город лидеров «Талибана».
Источник РИА «Новости» сказал, что в результате стрельбы в воздух погибли четыре человека, еще семь — пострадали. «Талибан» пообещал, что впредь будет наказывать боевиков, стреляющих в воздух, и изымать у них оружие.
Тем временем бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех и другие представители сопротивления в Панджшере отрицают захват региона. «Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать», — утверждает близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции.
Салех записал видеообращение, в котором назвал безосновательной информацию о своем бегстве. «Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации, мы находимся под постоянным давлением талибов», — заявил он, отметив, что потери были как у сопротивления, так и у «Талибана». «Но мы не сдадимся», — закончил он.
Представитель ополченцев заявил Би-би-си, что наступление талибов, которое велось с двух сторон, отражено. По его словам, радикалы потеряли около 350 человек убитыми и порядка 50 боевиков попали в плен. Подтверждения этих данных нет.
«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.
Туда же прибыл вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя законным лидером страны после того, как афганский президент сложил с себя полномочия и улетел за границу. Возглавил сопротивление Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда, который воевал в 80-е годы в Панджшере против советских солдат.
Панджшерское ущелье — стратегически важная территория, окруженная горами Гиндукуш. Оно делит Афганистан на две части, по его территории проходят самые удобные перевалы между северными и южными провинциями страны. В 80-е годы получить полный контроль над ущельем безуспешно пытались советские войска.
*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.