Джейкобу Чансли грозит до 20 лет тюрьмы. Он известен как «шаман», штурмовавший Капитолий

Жителю американского штата Аризона Джейкобу Чансли грозит до 20 лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщил «Би-би-си».

Мужчина, ставший известным под прозвищем «шаман», обвинен в шести федеральных преступлениях. Он признал свою вину в одном из них и согласился выплатить 2 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба Капитолию.

Тем не менее, Чансли предстанет перед судом 17 ноября. Он ответит за препятствование официальному разбирательству (по этому обвинению он признал себя виновным), а также участие в беспорядках 6 января, в ходе которых погибли пять человек.

Чансли — давний сторонник Дональда Трампа и теории заговора QAnon. Его изображение в головном уборе из медвежьей шкуры и рогов стало вирусным сразу после штурма Капитолия. В данный момент 34-летний мужчина отрекся и от движения QAnon, и от бывшего президента США.