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ООН: на фоне пандемии в мире улучшилось качество воздуха

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:00

В мире в 2020 году на фоне пандемии коронавируса улучшилось качество воздуха. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация ООН, сообщило агентство Associated Press.

По информации ВМО, благодаря пандемии локально, особенно в городах, произошло резкое уменьшение числа вредных выбросов. Оно, впрочем, было кратковременным. Позитивная динамика окажется временной, заявил генсек организации Петтери Таалас.

«COVID-19 стал незапланированным экспериментом по качеству воздуха, и это привело к временным локальным улучшениям», — сказал Таалас.

Он добавил, что пандемия не поможет справиться с изменением климата, поэтому не стоит рассчитывать на то, что ее последствия могут заменить систематические действия по борьбе с климатическим кризисом.

Кроме того, улучшения воздуха на планете были неоднородными. В некоторых частях мира уровень загрязнения воздуха все же превысил допустимые нормы.

Ранее ученые из Университета Чикаго рассказали, что грязный воздух сокращает продолжительность жизни в среднем на два года и два месяца, а в критических случаях — на пять-шесть лет.

По мнению специалистов ВМО, качество воздуха во время пандемии улучшилось из‑за запрета на публичные собрания, закрытие школ и массовые локдауны, во время которых на дорогах появлялось меньше транспортных средств.

Уменьшение сжигания топлива, в частности, повлияло на уменьшение оксидов азота в воздухе — их стало как минимум на 70% меньше. Также сократились объемы диоксида серы, оксида углерода и озона.

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