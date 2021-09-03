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Netflix выпустил трейлер документального фильма «Мои герои были ковбоями»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:47

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер короткометражного документального фильма «Мои герои были ковбоями», спродюсированного Крисом Пайном и его компанией Barry Linen.

Лента выйдет на платформе 16 сентября. Она расскажет о голливудском дрессировщике лошадей Робине Уилтшире, который, вдохновившись американскими фильмами, уехал из Австралии и начал тренировать животных для участия в рекламных и киносъемках.

Уилтшир в частности готовил лошадей для знаменитых рекламных кампаний пивного бренда Budweiser, а также для картины Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Сейчас он владеет ранчо в Вайоминге и по-прежнему занимается лошадьми.

Он учит своих подопечных сложным трюкам, таким как балансирование на качелях. Часть умений лошадей Уилтшира можно увидеть в ролике. Режиссером картины стал дебютант Тайлер Греко, а оператором-постановщиком — Джо Викторин.

Оба выступили сопродюсерами проекта наряду с Эрин Фейхи, Иэном Готлером, Дэном Ковертом, Андре Андреевым, Джоэлом Лилье и Джимом Мускареллой.

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