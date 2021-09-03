Собянин пообещал выплатить по 20 тыс. рублей ветеранам ВОВ и участникам обороны Москвы

Власти Москвы пообещали выплатить по 20 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

«К годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь», — сказал он.

Всего деньги и нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» получат более 1100 ветеранов.

С предложением о дополнительной выплате пенсионерам и военным Путин выступил 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». На эти цели из бюджета страны выделят более 500 млрд рублей.

24 августа был подписан указ о разовой выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Деньги обещают перечислить на карты в сентябре.

31 августа Путин распорядился выплатить по 15 тыс. прокурорам, судебным приставам, сотрудникам Следственного комитета, органам внутренних дел, ФСИН, таможенникам и бойцам Росгвардии.