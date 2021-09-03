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Собянин пообещал выплатить по 20 тыс. рублей ветеранам ВОВ и участникам обороны Москвы

Дарья Мельникова
Сегодня в 23:21

Власти Москвы пообещали выплатить по 20 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

«К годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь», — сказал он.

Всего деньги и нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» получат более 1100 ветеранов.

С предложением о дополнительной выплате пенсионерам и военным Путин выступил 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». На эти цели из бюджета страны выделят более 500 млрд рублей.

24 августа был подписан указ о разовой выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Деньги обещают перечислить на карты в сентябре.

31 августа Путин распорядился выплатить по 15 тыс. прокурорам, судебным приставам, сотрудникам Следственного комитета, органам внутренних дел, ФСИН, таможенникам и бойцам Росгвардии.

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