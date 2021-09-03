Ярмарка Cosmoscow объявила о переносе на 18–20 сентября

9-ю Международную ярмарку современного искусства Cosmoscow, которая должна была пройти с 9 по 12 сентября, перенесли на 18–20 сентября. Она пройдет в Центральном Манеже, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

По словам директора Cosmoscow Маргариты Пушкиной, 1 сентября организаторы получили уведомление о продлении работы центра вакцинации в Гостином дворе, где ранее была запланирована ярмарка.

«Мы сделаем все возможное, чтобы, несмотря на возникшие обстоятельства, девятый выпуск Cosmoscow состоялся в запланированном масштабе и прошел успешно для всех участников ярмарки», — отметила она.

Организаторы обещают, что в ближайшее время объявят обновленное расписание дискуссионной, перформативной и детской программ, пресс-мероприятий, а также график для посещения.

Все купленные ранее билеты будут действительны на новые даты, а при необходимости их можно вернуть и получить полную компенсацию. Узнать подробнее можно здесь.

Ранее сообщалось, что на Cosmoscow будет представлено 80 галерей, 16 из которых зарубежные. А также впервые появится секция цифрового NFT-искусства под кураторством Елены Завелевой и Джессы Конатсер.