«На видео после ареста он не похож на себя»: в Минске задержали диджея и промоутера Сашу Богданова

В Минске арестовали известного белорусского диджея и промоутера Сашу Богданова. Об этом сообщила организация BBC (Belarusian Council for Coulture), а также знакомый Богданова Александр Бергер.

Богданова, также известного под псевдонимом Папа Бо, задержали вместе со сценографом Максимом Круком и организатором культурных мероприятий Лизаветой Неумяржыцкой. У Богданова конфисковали диджейский пульт.

Всех троих задержанных доставили в СИЗО на улице Акрестина. Их обвиняют в изготовлении, хранении и распространении экстремистских материалов.

«Знакомого многим промоутера, диджея и проводника в мир актуальной белорусской культуры Сашу Богданова арестовали в Минске. Припомнили его диджейство на прошлогодних маршах протеста, приплели наркотики, какую‑то старую судимость…», — рассказал Бергер.

Он отметил, что обнаружил в сети видео, на котором запечатлен Богданов после ареста. По словам Бергера, «он не похож на себя, ужасно испуган, „раскаивается“ во всем». «Господи, что эти полицаи делают с людьми? Чем угрожают?» — задается вопросами коллега Богданова.

Бергер также утверждает, что все аккаунты Папы Бо в соцсетях «обнулены». «Фейсбук удален, кажется. В инсте стерт весь контент. Даже наш недавний чат с Сашей то ли в WhatsApp, то ли в Telegram бесследно исчез — у меня тоже», — пояснил он.