В Тюмени радиостанция четыре часа крутила в эфире песню «Третье сентября»

Тюменская радиостанция Dipol.FM на протяжении четырех часов включала песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и ее кавер-версии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на программного директора вещателя Романа Ильича.

Он рассказал, что оригинал композиции звучал после новостей, рекламных выходов и разбавлялся каверами и ремиксами, чтобы освежить темпоритм. По словам Ильича, песня уже третий год подряд звучит в утреннем шоу «Контора», а постоянные слушатели воспринимают это уже как традицию.

«Аудитории любопытно слушать какой‑то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными радиостанциями», — добавил он.

К 3 сентября студия Wizart Comics сделала фантастический комикс про Шуфутинского. В нем артист попадает во вселенную, где никто не знает о его существовании.

«Афиша Daily» сделала подборку, но не всеобщей любви и массового цитирования Шуфутинского, а жалоб и шуток хейтеров песни, от которой ни спрятаться, ни скрыться.