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Дженнифер Энистон запустит собственный бьюти-бренд LolaVie

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по ситкому «Друзья», фильмам «Брюс Всемогущий» и «Несносные леди», запустит собственный бьюти-бренд LolaVie. Об этом сообщил Business of Fashion.

Бренд будет запущен 8 сентября, заявила артистка в своем инстаграме. Товарный знак компания начала регистрировать еще в июле 2019 года.

Энистон будет выпускать средства для ухода за кожей и волосами. Какие именно продукты войдут в линейку, пока не раскрывается. Для актрисы это будет не первый проект в бьюти-индустрии: ранее она была совладелицей бренда Living Proof.

Кроме того, Энистон выступает главным креативным директором бренда оздоровительных добавок Vital Proteins и поддерживает компанию Aveeno, которая выпускает средства для кожи.

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