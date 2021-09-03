Иностранным туристам начнут выдавать многократные визы в Россию на срок до шести месяцев

Иностранные туристы смогут получать многократные туристические визы в Россию на срок до шести месяцев. Соответствующее постановление принял премьер-министр страны Михаил Мишустин, его можно найти на портале правовой информации.

Чтобы оформить полугодовую многократную визу, необходимо предоставить подтверждение туроператора из федерального реестра, а также забронированный номер в гостинице на весь срок. Отель должен также входить в официальный федеральный перечень.

Ранее на визы сроком до шести месяцев могли претендовать туристы из стран, которые готовы выдавать россиянам визы такой же продолжительности. Теперь же путешественники могут рассчитывать на долгосрочные визы вне зависимости от политики их государств.

Таким образом иностранцам будут доступны однократная виза на срок до трех месяцев, двукратная виза на этот же период или многократная виза на срок до полугода. Оставаться в стране по последней можно 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.