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На ютьюб-канале «Чешское телевидение» появилось новое шоу «Маркони сегодня»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:27

Ютьюб-канал «Чешское телевидение» запустил новое шоу «Маркони сегодня». Всего запланировано шесть эпизодов по 10–15 минут, которые будут выходить каждые две недели, до конца ноября.

Шоу представляет собой пародию на популярный жанр расследований и отсылает зрителей к современным трендам и происшествиям разных лет.

В первом выпуске Владимир Маркони отправился в Липецкую область, чтобы узнать, как праздник русской кухни стал причиной крупнейшей антропогенной катастрофы XXI века.

В каждой новой серии герои исследуют различные социальные темы, например, экологические катастрофы, зависимость от медиа, боди-позитив и защита персональных данных.

В шоу снимаются известные российские комики Владимир Маркони, Данила Поперечный, Сергей Орлов, Дмитрий Хрусталев, Satyr, Ирина Чеснокова и другие.

Вторая серия «Маркони сегодня» выйдет уже 14 сентября. В ней главную роль сыграет Поперечный.

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