На ютьюб-канале «Чешское телевидение» появилось новое шоу «Маркони сегодня»

Ютьюб-канал «Чешское телевидение» запустил новое шоу «Маркони сегодня». Всего запланировано шесть эпизодов по 10–15 минут, которые будут выходить каждые две недели, до конца ноября.

Шоу представляет собой пародию на популярный жанр расследований и отсылает зрителей к современным трендам и происшествиям разных лет.

В первом выпуске Владимир Маркони отправился в Липецкую область, чтобы узнать, как праздник русской кухни стал причиной крупнейшей антропогенной катастрофы XXI века.