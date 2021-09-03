Журналистка пришла на прием к гипнологу, чтобы узнать свою прошлую жизнь. Она увидела сжигание ведьм

Журналистка Vice Шамани Джоши решила попробовать на себе регрессивный гипноз, в котором человек должен увидеть, кем он был в прошлой жизни. Своим опытом она поделилась в статье и отметила, что до конца так и не поняла — было это воображением или реальностью. «Афиша Daily» приводит краткий пересказ материала. Впервые с техникой регрессивного гипноза Джоши познакомилась в 15 лет, когда смотрела типичный болливудский фильм. Ей было интересно, как гипнотерапевт погрузил главного героя в другую жизнь только одним убаюкивающим голосом. Уже взрослая Джоши называет себя заклятым скептиком, но все еще хочет понять принцип работы регрессии прошлой жизни. На стандартном сеансе гипнотерапевт погружает пациента в состояние, в котором он якобы проживает моменты прошлой жизни. Эта техника считается псевдонаучной, с ее помощью парапсихологи пытаются доказать существование реинкарнации.

Шамани Джоши © shazamgram/Instagram

После того, как подруга журналистки побывала на одном из таких сеансов, Джоши записалась на прием к Теде Приядаршини, сертифицированной специалистке из Индии, практикующей методику «Квантовая лечебная гипнотическая терапия». Гипнолог заверила, что она исцелила уже сотни людей, вводя их в состояние транса, близкое к лунатизму.

Дельта — это состояние вашего сна, бета — это состояние, когда вы бодрствуете, а тета — переходный этап между бодрствованием и сном. Именно там открываются порталы в подсознание. Теда Приядаршини Специалист по регрессивному гипнозу

«Для меня все это прозвучало как фокус-покус, но я все равно решила попробовать», — написала Джоши. Вместе с ней на сеанс, который из‑за пандемии коронавируса запланировали в Zoom, подключились еще три девушки.

С самого начала Приядаршини сказала, что один из самых интересных аспектов группового занятия — это синхронизация видений, и участники начали с упражнения по визуализации. Их попросили представить себя на оживленной улице в мегаполисе, потом на рыбацкой пристани, затем на вокзале и под конец — на карусели. Гипнолог говорила одновременно спокойным и полным энергии голосом и просила обращать внимания на детали. Поначалу у Джоши не получалось: в голове возникали лишь воспоминания из детства. Другие гипнотизируемые, по их словам, «отправились» на шумные улицы Лондона, а одна из участниц поделилась, что увидела себя в парандже в Пакистане. После этого Приядаршини провела короткую медитацию, попросила пациенток приглушить свет, лечь на спину и приготовиться к погружению в прошлые жизни. Джоши и ее спутницам по гипнозу надо было представить голую стену с одной дверью, которая ведет в длинный коридор. В конце коридора они должны были видеть яркий свет и идти навстречу ему, не сводя глаз. Там их ждал вход в прошлую жизнь. Но девушка не видела никаких образов, а только тьму. Она оставалась в сознании, но ее тело парализовало, как это бывает в сонном параличе.

Внезапно передо мной промелькнул образ одинокой хижины на неоново-зеленом лугу. Прежде чем я смогла переосмыслить увиденное, картинка исчезла. Но внутри меня возникло стойкое ощущение, что именно так когда‑то выглядел мой дом. Шамани Джоши Журналистка, которая попробовала регрессивный гипноз

Когда Приядаршини заговорила о семье, Джоши увидела мимолетный образ загорелого 20-летнего юноши в белой рубашке, пьющего стакан молока. С ходом повествования журналистка видела все больше и больше образов, которые быстро пропадали. Ей казалось, что у нее светлые волосы, заплетенные в косу. По ощущениям он находилась на деревенской ярмарке с танцующими женщинами в фартуках, и это был особый для нее день. Джоши не знала, чем он зарабатывала в прошлой жизни, но это что‑то было связано с граблями.

Когда нас попросили подумать о последнем дне в той жизни, о дне, когда мы умерли, появилось полукруглое огненное кольцо, на которое я смотрела с высоты. Это видение длилось всего лишь несколько секунд. Шамани Джоши Журналистка, которая попробовала регрессивный гипноз

Другие участницы видели дворцы и европейские замки из XIX века. Ширен, девушка с нарушением зрения, испытала схожие с Джоши ощущения: ее подсознание постоянно вторгалось в сознание, навязывая образы из настоящей жизни. Ей единственной показалось, что в прошлой жизни у нее не было пола. Спустя несколько дней журналистка связалась с Приядаршини, чтобы узнать подробнее про свои образы. Гипнотерапевт расшифровала видения Джоши и пояснила, что ее подсознание оказалось не готово к погружению, поэтому картинки были лишены красок.

Возможно, это были судебные процессы над ведьмами, проходившие в 1800-х годах в США или Европе, когда женщин сжигали на кострах. Должно быть, огненное кольцо и грабли — это орудия охоты на них. Теда Приядаршини Специалист по регрессивному гипнозу

Журналистка Джоши сказала, что после приема у нее появилось больше вопросов, чем ответов. В заключении она отметила, что все-таки сумела вынести пользу из гипнотерапии: будучи на изоляции в Мумбаи, она вышла за пределы одного помещения, оказавшись в другой части света и даже в прошлом веке.