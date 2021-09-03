В сети появился документальный фильм «Фили. История одного лейбла» о знаменитом лейбле Feelee

Документальный фильм «Фили. История одного лейбла» опубликовали в свободном доступе в сети. Его можно посмотреть на ютьюб-канале FeeleeRecords и в соцсети «ВКонтакте».
Лента рассказывает о развитии независимой рок-музыки в России в 1980–1990-х годах, концертах в легендарном ДК имени Горбунова, известном как «Горбушка», музыкальной компании Feelee и ее месте в отечественной музыкальной культуре.
«Как и положено хорошему вину, Филифильм после премьеры на Beat Film Festival был выдержан год на дубовой полке, насытившись запретно-плодовым ароматом официального бутлега и танинами нетленки. Все как мы любим», — сказал основатель Feelee Игорь Тонких.
Фильм снял режиссер Андрей Айрапетов, автор лент «Критик», «Браво Story» и «Джазист». Он поговорил с артистами и поклонниками рок-музыки об атмосфере в «Горбушке», впервые приехавших в СССР западных звездах альтернативной сцены, эпохе гранжа, радиопрограмме «Учитель плавать» и многом другом.