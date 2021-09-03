В сети появился документальный фильм «Фили. История одного лейбла» о знаменитом лейбле Feelee

Документальный фильм «Фили. История одного лейбла» опубликовали в свободном доступе в сети. Его можно посмотреть на ютьюб-канале FeeleeRecords и в соцсети «ВКонтакте».

Лента рассказывает о развитии независимой рок-музыки в России в 1980–1990-х годах, концертах в легендарном ДК имени Горбунова, известном как «Горбушка», музыкальной компании Feelee и ее месте в отечественной музыкальной культуре.