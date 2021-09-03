Storytel выпустит аудиоверсию всей серии книг «Дюна» Фрэнка Герберта

Сервис аудиокниг Storytel выпустит на русском языке все части «Дюны» — научно-фантастического романа Фрэнка Герберта, экранизированного в 2021 году. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Цикл «Хроники Дюны» состоит из основного романа и пяти романов-продолжений — «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-Император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны». В аудиоформате серия книг выйдет впервые.

Голосом аудиоверсий станет Сергей Чонишвили — актер дубляжа и чтец аудиокниг, озвучивший в общей сложности более 200 аудиокниг и свыше 100 ролей в кино и на телевидении.

Роман Фрэнка Герберта «Дюна» был написан в 1965 году и с тех пор стал классикой научной фантастики. Его действие происходит в далеком будущем в сложной межгалактической империи, которой управляют противоборствующие аристократические кланы. В центре истории — молодой аристократ, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — меланж. За него борются наиболее могущественные кланы мира, ведь тот, кто получает контроль над меланжем, может управлять Вселенной.

Экранизация «Дюны» авторства Дени Вильнева выйдет в российский прокат 16 сентября. В США премьера картины запланирована на 22 октября.