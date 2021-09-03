Азербайджанские пограничники заявили, что не задерживали Позднякова

Пограничники Азербайджана не задерживали лидера националистического движения «Мужское государство». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы страны. Ранее о том, что они не задерживали Позднякова, сказали дагестанские пограничники.

Накануне в телеграм-канале «Мужского государства» появилась информация о задержании главы движения «при пересечении азербайджанской границы». Сообщение якобы написал один из администраторов канала.

После опровержений от пограничников в телеграме движения был опубликован новый пост. В нем утверждается, что информацию о задержании Позднякова передала его мать. Человек, пишущий от лица администратора, заявляет, что основатель «Мужского государства» планировал сменить местопребывание, «был уже на чемодане», а после его телефон и мессенджеры стали недоступны.

Он также говорит, что не понимает, как ситуация связана с российско-азербайджанской границей. В телеграм-канале сторонников «Мужского государства» есть пост, согласно которому в июне Поздняков находился в Грузии. «Редакция» отмечает, что задержание могло произойти на грузинско-азербайджанской границе.

Ранее Поздняков распускал о себе фейковые новости. В июне 2020 года в пабликах, связанных с «Мужским государством», появилась информация о его убийстве. Посты сопровождались постановочными кадрами, где Поздняков якобы лежит в крови на лестничной клетке.