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Платье в пол, пальто и блонд: Стюарт в роли принцессы Дианы на новом кадре из фильма «Спенсер»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:42

Стриминговая платформа Neon показала новый кадр с Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Актриса снимается в байопике «Спенсер» от режиссера Пабло Ларраина.

Действие фильма разворачивается в Рождество 1991 года. Это время Диана провела вместе с королевской семьей в Норфолке, где прошли три переломных дня ее жизни. Именно тогда она решает покинуть королевскую семью и разойтись с наследником британского престола.

«Прошлое и настоящее одинаковы», — написал стрим-сервис под снимком.

«Очень похожа, подруга»

Композитором фильма выступил гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, ранее работавший над музыкой к фильмам Пола Томаса Андерсона. Также в ролях Джек Фартинг («Полдарк»), Салли Хокинс («Форма воды»), Тимоти Сполл («Король говорит!») и Шон Харрис («Борджиа»).

«„Спенсер“ — это погружение в эмоциональное представление того, кем была Диана в поворотный момент своей жизни», — рассказывала о картине Стюарт, которую Ларраин отметил за природную способность быть таинственной, хрупкой и одновременно с тем сильной.

Ранее вышел первый трейлер фильма «Спенсер». Ролик показывает переживания леди Ди во время рождественских праздников во дворце Сандрингем, растерянную и напряженную принцессу по пути на торжественный прием, а также в уединении в саду и в игровой комнате детей.

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