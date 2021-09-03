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Россия отменила самоизоляцию для приезжающих из Великобритании

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:56

С 4 сентября гражданам, прибывающим в Россию из Великобритании, не нужно будет отправляться на самоизоляцию. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на сайте правовой информации.

В декабре прошлого года Роспотребнадзор обязал всех, кто приезжает из Великобритании (за исключением членов экипажей авиалайнеров), проходить двухнедельный карантин.

Тогда Россия на неделю приостановила авиасообщение с Британией из‑за распространения более заразного штамма коронавируса. Однако запрет неоднократно продлевался и был окончательно снят только 2 июня текущего года.

По данным ВОЗ, Великобритания занимает пятое место по количеству заражений коронавирусом — 6 825 078 случаев. За весь период пандемии там скончалось 132 742 человека.

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