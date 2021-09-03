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Группа «Влажность» выпустила новый сингл «Змеи»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:29

Московская панк-рок-группа «Влажность» выпустила новый сингл «Змеи» в поддержку своего грядущего осеннего альбома. Послушать трек можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Послушать живое исполнение сингла можно будет на большом сольном концерте «Влажности» в Петербурге. Группа выступит на «Бумажной фабрике» 17 сентября.

В марте «Влажность» выпустила грустный сиквел своего прошлогоднего EP «Ультранасилие». Специально для «Афиши Daily» Никита Соколов рассказал о каждой песне с альбома.

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