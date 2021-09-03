Российский бизнес на Курилах освободят от налогов на 10 лет

Для бизнеса, работающего на Курильских островах, отменят все основные налоги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на речь Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

По словам президента, Дальний Восток должен развиваться быстрее, чем другие регионы России. Для этого власти предлагают «новые более продвинутые решения», в том числе улучшение налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса.

Так, на Курильских островах создадут «беспрецедентный набор льгот и стимулов». Размер страховых взносов снизят с 30 до 7,6%, на всей территории введут режим свободной таможенной зоны, а НДС не будет взиматься, пока товар не покинет Курилы.

«На Курильских островах полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога — причем на 10 лет. Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников», — заявил Владимир Путин.

Новый режим не будет распространяться на работу посредников, производство подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. Путин пояснил, что эти отрасли и так высокодоходные.

Послабления для бизнеса, по мнению президента, помогут запустить ряд перспективных проектов в области туризма, марикультуры и рыбопереработки. Важно, чтобы на Дальнем Востоке появлялись новые центры экономического роста, — это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить доходы населения и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, отметил он.