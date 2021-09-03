Фанаты «Властелина Колец» идут к Везувию, чтобы утопить Кольцо всевластия, в костюмах персонажей

Реконструкторы из Италии отправились в поход к вулкану Везувий, где планируют утопить Кольцо всевластия. Они решили пройти путь хоббита Фродо Бэггинса из романа Джона Толкина «Властелин Колец», сообщает газета Il Mattino.

В экспедицию пошли банковский работник, пекарь-кондитер, SMM-менеджер, студент и еще пять человек. Они распределили роли четырех хоббитов, волшебника, эльфа, гнома и двух простых людей и переоделись в соответствующие костюмы.

«Мы выбрали Везувий потому, что в прошлом он был разрушительным, как гора Фаито, и потому, что он все еще страшен, поскольку находится очень близко к людям», — рассказал глава группы Николя Джентиле.

27 августа группа покинула город Кьети и пешком отправилась к вулкану. Цель — собрать средства на создание деревни хоббитов, где смогут собираться поклонники трилогии.

Подобная деревня уже есть в Новой Зеландии — на родине фильмов по «Властелину Колец». По словам Джентиле, много людей со всего мира мечтают попасть в место, где можно жить, как деревенские люди много лет назад.

После экспедиции реконструкторы проведут тематическую вечеринку в пабе The Sign 2.0 в итальянской коммуне Помильяно-д’Арко.