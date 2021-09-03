За последние сутки в России выявили 18 856 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 856 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 129 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1633. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.