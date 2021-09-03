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За последние сутки в России выявили 18 856 случаев коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:40

За последние сутки в России зарегистрировали 18 856 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 129 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1633. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 975 174. За последние сутки выздоровели 18 690 пациентов, за все время с начала пандемии — 6 236 738. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 185 611.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 218,2 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39 млн), на втором — Индия (32,8 млн), на третьем — Бразилия (20,7 млн).

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